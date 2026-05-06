Об этом 5 мая сообщили в Министерстве здравоохранения Испании.
Где могут принять судно?
Испанское министерство заявило, что Всемирная организация здравоохранения вместе с Евросоюзом обратилась к Испании с просьбой принять судно MV Hondius на Канарских островах "в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами".
Сейчас судно, где обнаружили хантавирус, стоит на якоре на Кабо-Верде. В ВОЗ добавили, что в стране нет достаточных возможностей для масштабной спасательной операции. Поэтому Европейский центр профилактики и контроля заболеваний определит, кто из пассажиров нуждается в срочной эвакуации, а кто продолжит движение к Канарским островам.
Конкретный порт еще не определен. По прибытии экипаж и пассажиры будут должным образом обследованы, пролечены и перевезены в свои страны,
– заверили в ведомстве.
Также там добавили, что медицинская помощь и перевозки пассажиров будут осуществлять по совместному протоколу ВОЗ и ECDC. Для этого используют специально оборудованные помещения и транспорт, чтобы избежать контакта с местными и гарантировать безопасность медперсонала.
Хантавирус – вирусная инфекция, которую переносят грызуны. Она может поражать легкие или почки у людей. Заражение может привести к хантавирусному кардиопульмональному синдрому и геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Источник: ВОЗ
Как реагируют на Канарских островах?
Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо выступает против швартовки судна в регионе, передает Reuters.
Это решение не основывается ни на каких технических критериях, а также нет достаточной информации, чтобы успокоить население или гарантировать его безопасность,
– сказал он.
Кроме того, Фернандо Клавихо подал запрос на срочную встречу с премьером Испании Педро Санчесом, чтобы обсудить этот вопрос.
Что известно о вспышке хантавируса?
4 мая стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавирусной инфекции. Судно с около 150 пассажирами отправилось три недели назад из Аргентины в Кабо-Верде.
Известно, что от хантавируса умерло три пассажира, в том числе супруги из Нидерландов. Мужчина 70 лет умер после прибытия судна на остров Святой Елены, а его 69-летняя женщина – впоследствии в ЮАР. Еще три человека находятся в медучреждениях.
В ВОЗ призвали общественность не паниковать и заверили, что риск распространения остается низким.