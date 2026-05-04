Среди погибших – супругов из Нидерландов. Об этом пишет Sky News.

Что известно о вспышке хантавируса на судне и его жертвах?

Сообщается, что 70-летний мужчина умер после прибытия судна на остров Святой Елены. Его 69-летняя женщина умерла позже – в медучреждении в ЮАР (Кэмптон-Парк).

Детали о третьей жертве неизвестны.

Еще трое пассажиров заболели: двое остаются на борту, а один – британский турист – находился в отделении интенсивной терапии в Йоханнесбурге.

Заметим, что судно отправилось в путешествие из аргентинского порта в Ушуаи примерно три недели назад. На борту находилось около 150 пассажиров. Маршрут охватывал Антарктику, острова Южной Атлантики (в частности Святую Елену) и завершался в Кабо-Верде.

Сейчас судно MV Hondius под флагом Нидерландов остается стоять на якоре возле столицы Кабо-Верде – Праи.

Местные власти Кабо-Верде сообщили, что медики осмотрели людей на борту. Президент института общественного здоровья заявила, что никто не сходил с судна, которое стоит у Праи.

"Судно продолжит маршрут, и пассажиры не сойдут на берег, чтобы защитить население", – добавила она.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что паниковать не нужно после вероятной вспышки хантавируса на судне в Атлантике.

Риск для широкой общественности остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях путешествий,

– заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

По его словам, хантавирусные инфекции случаются редко и обычно связаны с грызунами. Хотя в отдельных случаях они тяжелые, передача от человека к человеку происходит редко.

Что такое хантавирус?

Хантавирус – это вирус, который передается грызунами и может поражать преимущественно легкие или почки.

Люди заражаются хантавирусами при контакте с грызунами – такими как крысы и мыши – особенно при контакте с их мочой, фекалиями или слюной. Также возможно заражение через укус или царапину грызуна, но это случается редко.

Хантавирусы вызывают два основных синдрома:

хантавирусный легочный синдром (HPS);

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS);

HPS – это тяжелое и потенциально смертельное заболевание, которое поражает легкие. Симптомы обычно появляются через 1 – 8 недель после контакта с инфицированным грызуном. Среди них: усталость, повышенная температура, боль в мышцах.

HFRS – это серьезное, иногда смертельное заболевание, которое поражает почки. Симптомы обычно развиваются через 1 – 2 недели после заражения, но в редких случаях могут появиться аж через 8 недель. Начальные симптомы возникают внезапно. Это сильная головная боль, боль в спине и животе, лихорадка и озноб, тошнота, затуманивание зрения.

