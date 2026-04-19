Про їхній стан на наступний день після теракту розповів мер Києва Віталій Кличко.
До теми Теракт у Києві: поліцейських, які втекли під час стрілянини, відсторонили від обов'язків
Що відомо про постраждалих унаслідок стрілянини у Києві?
За словами мера, у лікарнях міста наразі перебуває восьмеро людей. Зокрема, йдеться про дитину – її стан оцінюють як стабільний.
Серед поранених дорослих один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – в стані середньої тяжкості. Кличко додав, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Зазначимо, що серед 6 загиблих від рук терориста – подружжя: чоловік помер на місці, мати – у лікарні від поранень. Саме їхній 11-річний син із вогнепальним пораненням перебуває в медзакладі. Згодом стало відомо, що в родині також є донька, яка в день трагедії виступала на шкільних змаганнях з танців.
Ким був стрілець?
За даними слідства, чоловік, який влаштував стрілянину у Києві, був військовим пенсіонером із проросійськими та радикальними поглядами, поширював антиукраїнські й антисемітські ідеї.
Його ідентифікують як Дмитра Васильченкова – уродженця Москви з українським громадянством, який проживав у Бахмуті, підтримував Ігоря Гіркіна та мав судові спори з Пенсійним фондом.
При цьому мешканці будинку характеризували його як спокійну й непомітну людину, яка уникала контакту з іншими. Водночас відомо, що він користувався легально зареєстрованою зброєю – карабіном, який проходив перевірку у 2025 році.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, стрілянина велася впритул одиночними пострілами, через що шанси вижити у жертв були мінімальними.
Перемовини зі стрільцем тривали близько 40 хвилин, після чого, після загибелі заручника, спецпідрозділ КОРД провів штурм і ліквідував нападника.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що у нападника могли бути психічні розлади.