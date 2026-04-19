Про їхній стан на наступний день після теракту розповів мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про постраждалих унаслідок стрілянини у Києві?

За словами мера, у лікарнях міста наразі перебуває восьмеро людей. Зокрема, йдеться про дитину – її стан оцінюють як стабільний.

Серед поранених дорослих один чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – в стані середньої тяжкості. Кличко додав, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Зазначимо, що серед 6 загиблих від рук терориста – подружжя: чоловік помер на місці, мати – у лікарні від поранень. Саме їхній 11-річний син із вогнепальним пораненням перебуває в медзакладі. Згодом стало відомо, що в родині також є донька, яка в день трагедії виступала на шкільних змаганнях з танців.

Ким був стрілець?