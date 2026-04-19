Чоловік, який влаштував стрілянину у Києві, був військовим пенсіонером. Про це повідомляє "Телебачення Торонто" із посиланням на аналіз його OSINT-відділом неофіційних баз даних.

Що відомо про злочинця, який здійснив теракт у Києві?

За наявною інформацією в журналістів, Дмитро Васильченков народився в Москві, однак мав українське громадянство. Тривалий час він проживав у Бахмуті, а у 2015 – 2017 роках перебував у Росії, зокрема в Рязані, де користувався місцевим номером телефону та банківськими послугами. Згодом він повернувся до України й оселився у Києві, в районі Деміївки – неподалік місця, де й стався напад.

Журналісти виявили його сторінку у фейсбуці, активну у 2016 – 2019 роках. Там він публікував матеріали з антиукраїнською та антисемітською риторикою, а також заклики до насильницьких "зачисток", посилаючись на методи Адольфа Гітлера.

Дописи на фейсбук-сторінці стрільця / Фото "Телебачення Торонто"

Крім того, Васильченков заперечував легітимність України, використовуючи формулювання "так звана Україна", та висловлював підтримку російському бойовику Ігорю Гіркіну, зокрема шкодував, що той "не знищив Бахмут повністю" у 2014 році.

Також встановлено, що у 2023 – 2024 роках чоловік виграв кілька судів проти Пенсійного фонду України, домігшись підвищення виплат. У лютому 2024 року його звільнили від кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень – після примирення з потерпілим.

Важливо! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що терорист міг співпрацювати з російськими спецслужбами.

Що відомо про жахливу стрілянину у Києві?

У Києві невідомий відкрив стрілянину біля супермаркету 18 квітня. Відомо, що кілька людей загинуло поблизу магазину, також є жертви у самому супермаркеті, де стрілець утримував заручників.

З терористом проводили перемовини, але він не йшов на контакт. В ході операції по звільненню заручників – нападника ліквідували.

Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, серед загиблих подружжя, їхній син з пораненням у лікарні. Нападником виявився чоловік 1968 року народження з легальною вогнепальною зброєю, розслідування проводить Київська міська прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією.