Про це пише Офіс Генерального прокурора України.
До теми На Дніпропетровщині зафіксували спалах африканської чуми свиней
Ким виявився нападник на мера П'ятихаток?
Прокурори повідомили про підозру 57-річному місцевому жителу П'ятихаток за фактом замаху на умисне вбивство міського голови Гілала Ісаєва.
За даними слідства, 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П'ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітки,
– зазначили правоохоронці.
Наразі вирішується питання стосовно обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.
Нагадаємо, про замах на Гілала Ісаєва стало відомо 26 травня. Після поранення мер був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.