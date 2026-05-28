Про це пише Офіс Генерального прокурора України.

Ким виявився нападник на мера П'ятихаток?

Прокурори повідомили про підозру 57-річному місцевому жителу П'ятихаток за фактом замаху на умисне вбивство міського голови Гілала Ісаєва.

За даними слідства, 26 травня близько 10:40 поблизу будівлі П'ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітки,

– зазначили правоохоронці.

Наразі вирішується питання стосовно обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Нагадаємо, про замах на Гілала Ісаєва стало відомо 26 травня. Після поранення мер був госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.