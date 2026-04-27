Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Що відомо про зникнення дівчинки?

У поліції повідомили, що 26 квітня отримали повідомлення про зникнення 14-річної Ангеліни.

За їхніми даними, вдень дівчинка вийшла з дому в Чечелівському районі міста. Проте вона не повернулась, тому поліція розпочала пошуки.

Наступного дня, 27 квітня, правоохоронці повідомили про припинення пошуку дівчинки. На жаль, її знайшли мертвою. Обставини смерті у поліції не уточнили.

Нагадаємо, на початку квітня на Рівненщині поліція шукала двох дітей 3 та 4 років. Як з'ясувалось, хлопчики поїхали кататись на велосипеді і не повернулись. Тіло молодшої дитини правоохоронці знайшли у водоймі. Тривали пошуки другої дитини.

Останні схожі трагедії

У районному ТЦК та СП у Кривому Розі помер військовозобов'язаний чоловік. За оприлюдненими даними відомо, що він перебував у розшуку за порушення військового обліку. Крім того, при ньому були документи про підозру на онкологію. Правоохоронці встановлюють обставини смерті.

На Львівщині 16-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом. Він приставив предмет, схожий на зброю, до голови дитини. З родиною підлітка провели профілактичну бесіду.

Через негоду 26 квітня у кількох областях України загинули три людини. Дерева впали на жінку у Черкасах та двох чоловіків на Закарпатті й у Запоріжжі. Тіло одного з загиблих рятувальники деблокували з автівки.

В одному з районів Запоріжжя чоловік прийшов до сусідів із гранатою. Згодом у квартирі пролунав вибух. Внаслідок цього одна людина загинула та ще двоє постраждали.

Внаслідок ударів Росії по Дніпру 25 квітня постраждали 46 людей, зокрема діти. Так, серед поранених – хлопці 9, 15 та 16 років. Також травмовано дівчат 16 та 17 років. Деяких дітей госпіталізували у стані середної тяжкості, а деякі – лікуватимуться амбулаторно.