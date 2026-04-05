5 квітня увечері 35-річна жителька села Колки звернулася до правоохоронців. Жінка розповіла, що вдень її племінники поїхали кататися на велосипеді і досі не повернулися. Про це повідомляє поліція.

Дивіться також Трагедія на Прикарпатті: на енергооб'єкті знайшли тіло 11-річної дитини

Що відомо про трагедію з малолітними на Рівненщині?

До пошуків одразу долучилися поліцейські, кінолог із службовою собакою, рідні, мешканці села, рятувальники та прикордонники. У повітря також піднімали дрони.

На жаль, здійснюючи пошуки у водоймі, правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика. Пошуки 4-річного Дмитра продовжуються.

Зверніть увагу! Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.

Трагедія на Рівненщині / Фото поліція

Нагадаємо, що нещодавно на Рівненщині набула розголосу інша історія про зникнення дитини. У Сарненському районі майже добу шукали 10-річного хлопчика, який зник після поїздки на велосипеді. Як з'ясувалося, дитина впала в кар'єр із великої висоти й отримала серйозні травми, через що не могла рухатися. Хлопчика госпіталізували з переломами та забоями, але загрози життю немає.

Зникнення дітей в Україні: інші випадки