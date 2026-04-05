5 квітня увечері 35-річна жителька села Колки звернулася до правоохоронців. Жінка розповіла, що вдень її племінники поїхали кататися на велосипеді і досі не повернулися. Про це повідомляє поліція.
Дивіться також Трагедія на Прикарпатті: на енергооб'єкті знайшли тіло 11-річної дитини
Що відомо про трагедію з малолітними на Рівненщині?
До пошуків одразу долучилися поліцейські, кінолог із службовою собакою, рідні, мешканці села, рятувальники та прикордонники. У повітря також піднімали дрони.
На жаль, здійснюючи пошуки у водоймі, правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика. Пошуки 4-річного Дмитра продовжуються.
Зверніть увагу! Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.
Трагедія на Рівненщині / Фото поліція
Нагадаємо, що нещодавно на Рівненщині набула розголосу інша історія про зникнення дитини. У Сарненському районі майже добу шукали 10-річного хлопчика, який зник після поїздки на велосипеді. Як з'ясувалося, дитина впала в кар'єр із великої висоти й отримала серйозні травми, через що не могла рухатися. Хлопчика госпіталізували з переломами та забоями, але загрози життю немає.
Зникнення дітей в Україні: інші випадки
- В Одесі розшукували 10-річну дівчинку, яка зранку пішла до школи, але на заняттях так і не з'явилася. Марія Мимохід вийшла з дому 24 лютого та зникла. Поліція почала пошуки й оприлюднила прикмети та опис одягу дівчинки. Пізніше стало відомо, що дитину знайшли.
- У Стрийському районі Львівської області трагічно завершилися пошуки школярки, яка зникла дорогою до школи. Дівчинку знайшли мертвою під час пошукової операції. Обставини її смерті встановлюють експерти, триває слідство. Відомо, що дитина вийшла з дому вранці 4 лютого, але до школи не дійшла. На момент зникнення телефону при собі не мала.
- На Львівщині розшукували 2-річну дівчинку, яка зникла з дому та всю ніч перебувала в розшуку. Близько 18:00 вона вийшла з дому босоніж і не повернулася. Рідні одразу повідомили поліцію. Пошукова операція тривала всю ніч. Наступного ранку близько 7:00 дівчинку знайшли у лісовому масиві приблизно за три кілометри від дому. Дитина була знесилена та переохолоджена, але жива.