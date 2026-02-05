Причини смерті встановлюють експерти, триває слідство. Про це повідомляє поліція Львівщини.
Що відомо про зникнення та смерть школярки?
Трагічний випадок стався у Стрийському районі 5 лютого. Близько 08:46 до поліції звернулася мешканка району та повідомила про зникнення доньки.
На пошуки дитини негайно вирушив особовий склад Стрийського районного управління поліції.
Попередньо встановлено, що ще 4 лютого о 08:30 дівчинка вийшла з дому до школи, однак до навчального закладу так і не дійшла. Відомо, що мобільного телефону з собою вона не мала.
Під час проведення пошукових заходів правоохоронці знайшли неповнолітню, однак, на жаль, вона вже була без ознак життя.
Остаточну причину смерті дитини з’ясують експерти під час судово-медичної експертизи. За фактом події відкрито кримінальне провадження, слідчі встановлюють усі обставини трагедії.
