Причини смерті встановлюють експерти, триває слідство. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про зникнення та смерть школярки?

Трагічний випадок стався у Стрийському районі 5 лютого. Близько 08:46 до поліції звернулася мешканка району та повідомила про зникнення доньки.

На пошуки дитини негайно вирушив особовий склад Стрийського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що ще 4 лютого о 08:30 дівчинка вийшла з дому до школи, однак до навчального закладу так і не дійшла. Відомо, що мобільного телефону з собою вона не мала.

Під час проведення пошукових заходів правоохоронці знайшли неповнолітню, однак, на жаль, вона вже була без ознак життя.

Остаточну причину смерті дитини з’ясують експерти під час судово-медичної експертизи. За фактом події відкрито кримінальне провадження, слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

