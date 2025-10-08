Сам злочин стався вдень 4 жовтня у селі Котівка Радомишльської громади. У ході конфлікту 43-річний чоловік, який перебував у нетверезому стані, зарізав 42-річну дружину. Коли на крик прибігла 9-річна донька, чоловік вбив і її. Він завдав дитині численних ударів колючим предметом, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Аби приховати статеві стосунки: на Вінниччині чоловік убив і викинув у колодязь 15-річну дівчину

Що відомо про вбивство родини на Житомирщині?

Після вбивства дружини і доньки чоловік вчинив розправу над домашніми тваринами. Він задушив двох котів і склав їх до мішка. На вулиці побачив песика і почав його бити. Опісля він рушив до сусідок. Одну з них він пирнув ножем, а потім побіг слідом за іншими. Зрештою, чоловіка затримали правоохоронці, а поранену сусідку госпіталізували.

6 жовтня зловмиснику обирали запобіжний захід. Як передає ТСН, у суді він поводився зухвало і перебивав суддю. Він заявляв, що хоче, аби його знімали журналісти. Також чоловік вимагав, аби його відпустили, бо "може, він не винний". При цьому він визнав, що вбив дружину і доньку.

Я вбив дружину, дитину свою. Життя тяжке просто стало і всьо, через то так вийшло,

– пояснив свій вчинок підозрюваний.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Відомо, що з 2023 року родина перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було 5 дітей, з них троє – неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Наприкінці серпня 2025 року судом ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав чоловіка та жінки.

15-річна дівчинка останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству. Нині її передали під опіку рідних.

Вбивство у Котівці / Фото поліція

Останні випадки вбивств в Україні