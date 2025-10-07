У такий спосіб зловмисник нібито намагався приховати статеві стосунки з нею. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Дивіться також 17-річна матір залишила сина самого у квартирі та поїхала в інше місто на кілька днів

Що відомо про вбивство 15-річної на Вінниччині?

У неділю, 5 жовтня, 15-річна дівчина мала поїхати на навчання у місто Іллінці на Вінниччині, однак на заняттях так і не з'явилася. Наступного дня до поліції звернулись її рідні.

Зачіпкою в розшуку стала інформація про спілкування неповнолітньої з чоловіком, якою вона ділилася зі знайомою. Потерпіла та фігурант познайомились у соцмережах і домовились про зустріч.

Унаслідок оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що 26-річний зловмисник пообіцяв потерпілій завезти її на навчання на мотоциклі. Однак замість цього попрямував до закинутого будинку родичів за 25 кілометрів від її дому.

За показами чоловіка, він вступив у статеві стосунки з неповнолітньою, а щоб приховати злочин – убив дівчину, ймовірно, побивши до смерті, опісля викинув тіло в колодязь і присипав камінням.



Убивство 15-річної дівчини на Вінниччині / Фото Нацполіції

Його затримали в процесуальному порядку. З ночі вівторка, 7 жовтня, рятувальники та правоохоронці проводять заходи з розшуку, тривають роботи з розкопки криниці.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, але остаточну правову кваліфікацію визначать після проведення судово-медичної експертизи тощо.

Останні кримінальні новини України: