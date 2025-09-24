Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дивіться також Трагедія на канатній дорозі у Києві: судитимуть п'ятьох причетних до загибелі юнака

Що правоохоронці кажуть про вчинок неповнолітньої матері?

Неповнолітній матері повідомлено про підозру у залишенні дитини у небезпеці та у злісному невиконанні обов'язків по догляду за 7-місячним сином.

Встановлено, що 17-річна матір, яка орендувала житло у Києві, залишила немовля одне у квартирі на 5 днів, а сама поїхала до Харкова. Дитину вилучили із зачиненої квартири у січні цього року у вкрай тяжкому стані,

– пояснили в прокуратурі.

Дитину одразу госпіталізували до відділення інтенсивної терапії КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1". Хлопчик провів у реанімації лікарні понад 5 місяців. Тяжкий стан дитини був викликаний не лише тим, що малюк кілька днів був без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась про сина. Дитину погано годували, рідко змінювали підгузки, хлопчик весь час був у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні.

Правоохоронці вилучили дитину із квартири: дивіться фото Прокуратури України

Наразі відомо, що лікарі стабілізували стан дитини, однак вона і надалі знаходиться у медичному закладі та продовжує лікування. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення матері батьківських прав.

За результатами комісійної експертизи встановили, що дії матері та неналежне виконання нею її обов'язків спричинили тяжкі наслідки для здоров’я хлопчика.

Слідчі проводять досудове розслідування. Прокурори наголосили, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Останні новини Київської міської прокуратури: що відомо?