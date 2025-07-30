Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про справу ексначальника ТЦК?

Правоохоронці встановили, що посадовець метрополітену звернувся до керівника одного зі столичних РТЦК, аби отримати документи, які б дозволили йому стати непридатним до служби та виїхати за кордон.

Для цього посадовець залучив кількох спільників – голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення ТЦК. Вони оформили фіктивне проходження медогляду, за результатами якого чиновнику підтвердили діагноз для виключення з військового обліку.

Після цього екскерівник ТЦК вніс інформацію про непридатність до військового квитка посадовця. Це дозволило Віктору Брагінському у червні 2024 року виїхати за кордон: до України він так і не повернувся.

Зазначимо, що рішенням Центральної військово-лікарської комісії скасовано рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання колишнього керівника КП "Київський метрополітен" непридатним до військової служби,

– додали в прокуратурі.

Колишнього керівника ТЦК підозрюють у службовому підробленні, вчиненому за змовою групи осіб та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Віктору Брагінському повідомили про підозру. Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов'язків ним призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та подальшого підтоплення між станціями "Либідська" та "Деміївська".