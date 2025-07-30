Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно о деле экс-начальника ТЦК?

Правоохранители установили, что чиновник метрополитена обратился к руководителю одного из столичных РТЦК, чтобы получить документы, которые бы позволили ему стать непригодным к службе и выехать за границу.

Для этого чиновник привлек нескольких сообщников – председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК. Они оформили фиктивное прохождение медосмотра, по результатам которого чиновнику подтвердили диагноз для исключения из воинского учета.

После этого экс-руководитель ТЦК внес информацию о непригодности в военный билет чиновника. Это позволило Виктору Брагинскому в июне 2024 года выехать за границу: в Украину он так и не вернулся.

Отметим, что решением Центральной военно-врачебной комиссии отменено решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" непригодным к военной службе,

– добавили в прокуратуре.

Бывшего руководителя ТЦК подозревают в служебном подлоге, совершенном по сговору группы лиц и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2024 года Виктору Брагинскому сообщили о подозрении. Согласно материалам следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей им привело к разгерметизации тоннеля, наличия трещин в стенах тоннеля и дальнейшего подтопления между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".