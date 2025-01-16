Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Сейчас по этому поводу продолжается уголовное производство.

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Что известно о побеге

По данным следствия, решением врачебной комиссии мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни. Хотя имени бывшего чиновника правоохранители не упоминают, СМИ предполагают, что речь идет о Викторе Брагинском.

По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия,

– говорится в сообщении.

Известно, что в ноябре Брагинскому сообщили о подозрении. Согласно материалам следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей им привело к разгерметизации тоннеля, наличии трещин в стенах тоннеля и дальнейшего подтопления метрополитена.

Сейчас его местонахождение неизвестно. Правоохранители обещают обнародовать дополнительные детали позже.