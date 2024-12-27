Санкции к Коту применили из-за его пророссийских взглядов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

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Какое имущество Юрия Кота взыскали в доход государства

Юрий Кот сейчас проживает в Москве. Он активно сотрудничает с российскими медиа и систематически распространяет антиукраинскую пропаганду.

Телеведущий также участвует в антиукраинских организациях "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины"

Суд решил в доход государства взыскать 4 земельных участка в Житомирской области, 3 единицы огнестрельного оружия и автомобиль Skoda Octavia Elegance. Также у Кота конфискуют имущественные права на семь телевизионных проектов.

Кроме этого, суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

Это решение Кот может обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней.

Напомним, что СБУ 2 августа 2022 года объявила телеведущему о подозрении в госизмене. До 2014 года он неоднократно ездил в Россию, затем был ведущим на Антимайдане в Киеве, а после победы Революции Достоинства – вообще переехал на российскую территорию.

Также с 18 ноября 2023 года Юрий Кот находится под санкциями СНБО.