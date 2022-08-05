Служба безопасности Украины 2 августа объявила о подозрении для Юрия Кота. Он уроженец Житомира и бывший работник телеканала "Интер" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

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До 2014 года Кот неоднократно посещал россию. Впоследствии он был ведущим на Антимайдане в Киеве. После победы Революции Достоинства мужчина переехал в россию.

Что известно о подозреваемом

В стране-агрессоре Кот начал работу на пропагандистском ресурсе "россия сегодня" и агентстве News Front. Он врал о событиях на Евромайдане, подвергал сомнению украинский суверенитет, призывал к вооруженным конфликтам и называл часть украинцев "национал-фашистами".

Сейчас Кот поддерживает российские власти в полномасштабной войне против Украины. Пропагандист сотрудничает с правоохранительными органами и руководством оккупантов. Его выступления созданы по заказу чиновников кремля.

Кроме того, пропагандист распространяет в своих соцсетях сообщения для дестабилизации Украины и деморализации и защитников.

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Заигрывание с россией

Неправительственная правозащитная организация Amnesty International в отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданские, когда находятся в населенных пунктах. Таким образом, организация поддерживает кремлевскую пропаганду и легализует российские обстрелы украинских городов.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что это позиция российского лобби. оккупанты хотят доказать, что Украина также совершает преступления.

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