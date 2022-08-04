Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что таким образом эти институты начинают озвучивать определенные нарративы, которые выгодны российской пропаганде.

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"Позиция Amnesty International очень странная и не объективная, поэтому я склоняюсь к тому, что это российский нарратив", – говорит Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, россияне хотят показать, что Украина тоже "атакует" какое-то гражданское пространство на оккупированных территориях. Поэтому в последнее время российские пропагандисты все чаще кричат, что Украина "бомбардирует" курскую область или "наносит удары по Донецку".

Наш враг хочет создать об Украине зеркальное впечатление, как о себе: безусловно мы (русские, – ред. 24 канал) убиваем мирное население в Украине, извините. Но посмотрите, Украина делает то же самое,

– говорит Подоляк.

По словам Подоляка, это банальное пропагандистское зеркало, которое россия хочет использовать, чтобы хоть как-то почистить свою крайне негативную репутацию.

Михаил Подоляк Научная степень/должность россия использует все, что у нее есть в "загашнике" – вчера мы могли видеть заявление Шредера , в ход идет и ряд журналистов. Также в этой машине пропаганды привлечены разнообразные неправительственные организации, когда-то замешанные с "россотрудничеством" и, вероятно, россия долго покупала определенных специалистов в различных организациях.

россия является донором многих международных институтов и использует их в определенное время и при определенных обстоятельствах, резюмирует Подоляк.

Неадекватное заявление Amnesty International, дискредитирующее ВСУ и Украину

Amnesty International заявило, что ВСУ размещают свои позиции в гражданских объектах – жилых домах, школах, больницах. Такая тактика, по словам организации, противоречит международному гуманитарному праву.

Расследование проводилось в апреле – июле в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что заявление организации имеет признаки информационной операции против Украины.

Детальнее о российских нарративах в мире: смотрите видео разговоры с Михаилом Подоляком