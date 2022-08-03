Заявление Шрёдера формально имеет признаки частной инициативы, ведь прозвучало даже не на пресс-конференции, а в интервью еженедельнику Stern и телеканалу n-tv. Официальная россия также никак не комментировала слова Шрёдера, однако очевидно, что 78-летний пенсионер сделал это не просто так. Сложных вопросов журналисты прежнему политику, а ныне – открытому лоббисту интересов государства-агрессора россии, не задавали, а предложили ему общение фактически в формате монолога. О чем говорит Шрёдер, что предлагает путин и что между строк – читайте в материале 24 канала.

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Чего хочет путин

По словам Шрёдера, россия готова к переговорам, а разблокирование украинского экспорта зерна на переговорах в Стамбуле может стать первой ласточкой будущих мирных соглашений.

Хорошая новость состоит в том, что кремль хочет добиться переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня.

– так Шрёдер в интервью немецким СМИ притворялся голубем мира.

Интересно, что Шрёдер называет войну в Украине "ошибкой российского правительства" и подчеркивает, что мирное урегулирование требует "уступок с обеих сторон".

Шрёдера и путина давно считают друзьями / Фото Getty Images

Крым

Шрёдер повторил путинскую мантру о Хрущеве, который передал Крым Украине, вспомнил о российском большинстве и татарах (но забыл, что они сейчас жестоко преследуются в Крыму), а также подчеркнул, что Украине вернуть Крым военным путем невозможно. А потому – нужно договариваться.

Интересно, что по словам Шрёдера, Крым уже не является красной линией для россии, а может вернуться в Украину путем, подобным тому, как Гонконг вернулся под власть Китая, даже быстрее.

В принципе этот вариант предлагала Украина на весенних переговорах с оккупантами, когда предложила вернуться к вопросу полуострова через 15 лет. Тогда россияне эти предложения с гневом отвергли, а после установления фактов геноцида украинцев в Киевской области Киев вышел из переговоров. Сейчас россияне ртом Шрёдера намекают, что будут мечтать о таком варианте.

Конечно, это банальная "болтология" – бывший политик вообще, похоже, не понимает процессов, происходящих в Гонконге, в противном случае не использовал этот пример.

Кантоны Донбасса

Говоря о Донбассе, Шрёдер упомянул о Минских соглашениях и о том, что оккупированные ныне россией земли должны вернуться под контроль Киева, но на условиях "федерализации". Ее 78-летний бывший политик видит как нечто вроде швейцарских кантонов (здесь, похоже, не обошлось без суркова).

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Кстати, это коренным образом противоречит позиции россии, официально признавшей сепаратистов Донбасса и даже открывшей в москве дипломатические представительства этих квазиформирований. Фактически голосом Шрёдера россия показывала, что все ее заявления о защите не существующего "народа Донбасса" являются фикцией. И предметом переговоров.

Военный нейтралитет и бла-бла-бла

Также Шрёдер вспомнил, как его преемница – Ангела Меркель – в 2008 году заблокировала евроатлантическую интеграцию и назвал это мудрым решением.

Для Украины Шрёдер увидел возможным внеблоковый вариант Австрии. Вот только Австрия не находится в зоне поражения российских пушек и "калибров", но господин Шрёдер об этом, конечно, ничего не говорит, а журналистов почему-то эти моменты не заинтересовали.

В принципе ничего нового: весной 2022 года Украина была готова на это и активно искала варианты обеспечения своей безопасности и ее гарантов среди влиятельных стран. Но переговорный процесс был остановлен, когда стало ясно, что это только декларации. россия сейчас отчаянно пытается сохранить лицо и потому вбрасывает в информационное пространство своих агентов влияние. Таких, как Шрёдер. Его задача – дать всем понять, что это не россия просит о мире, а Шрёдер от имени Европы или условных немецких промышленников просит россию.

Газовый шантаж

В противном случае – станет холодно. Так, бывший бундесканцлер львиную долю своего монолога перед немецкими журналистами посвятил теме "Северных потоков". Как известно, сертификация "Северного потока - 2" была остановлена после российского вторжения, а "Северный поток" временно останавливала сама россия, а затем существенно ограничила объемы прокачки газа в качестве шантажа Европы и Германии, в первую очередь, чтобы иметь рычаги влияния.

Если вы не хотите использовать Северный поток – 2, вам придется столкнуться с последствиями. И они будут огромными в Германии,

– заявил Шрёдер журналистам Stern.

Шрёдер прямо об этом говорит.

А еще говорит, что решение проблемы есть – стоит договориться с россией. О том, что это соглашение с дьяволом, он, конечно, не упоминает. Для него это уже около 20 лет не является моральной дилеммой.

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Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет,

– Шрёдер назвал рецепт "улучшения".

Какова будет цена, бывший канцлер молчит, но это несомненно должно быть снятие санкций с агрессора.

О чем это все говорит?

Санкции – это больно, россии нужно перемирие, а на самом деле – заморозка конфликта российская военная авантюра в Украине провалилась, она увязла здесь, терпит бешеные потери и ежедневно теряет сотни миллионов долларов, если не миллиарды в результате санкций, нанесших экономике этой недодержавы невосполнимый ущерб.

Последняя надежда – газовый шантаж. Давняя сказочка об "замерзших без российского газа" украинцах, известная нам с 1990-х, сейчас масштабируется на Европу.

Хорошо, что в Европе это уже понимают. Так, председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман жестко прошлась по Шрёдеру и его воображаемому миротворству.

Я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит господин лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер,

– Мари-Агнесс Штрак-Циммерман напомнила, что министр иностранных дел россии недавно по-людоедски объяснял, что целью россии является изменение режима в Киеве.

Таким образом, предложение Шрёдера забыть о геноциде украинцев и многочисленных военных преступлениях россиян в Украине, запустить "Северный поток – 2" и жить по старинке, никого не обманут.

Шрёдер – медведчук Германии – смотрите видео: