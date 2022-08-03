Заява Шредера формально має ознаки приватної ініціативи, адже пролунала навіть не на пресконференції, а в інтерв'ю тижневику Stern і телеканалу n-tv. Офіційна росія також ніяк не коментувала слова Шредера, проте, є очевидним, що 78-річний пенсіонер зробив це не просто так. Складних запитань журналісти колишньому політику, а нині – відкритому лобісту інтересів держави-агресора росії, не ставили, а запропонували йому спілкування фактично у форматі монологу. Про що говорить Шредер, що пропонує путін та що між рядками – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Чого хоче путін

За словами Шредера, росія готова до переговорів, а розблокування українського експорту зерна на переговорах у Стамбулі, може стати першою ластівкою майбутніх мирних угод.

Хороша новина полягає в тому, що кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо поставок зерна. Наразі це дуже корисно. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню,

– так Шредер в інтерв'ю німецьким ЗМІ вдавав голуба миру.

Цікаво, що Шредер називає війну в Україні "помилкою російського уряду" та наголошує, що мирне врегулювання потребує "поступок з обох сторін".

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Крим

Шредер повторив путінську мантру про Хрущова, який передав Крим Україні, згадав про російську більшість та татар (але забув, що вони нині жорстоко переслідуються в Криму), а також наголосив, що Україні повернути Крим воєнним шляхом неможливо. А тому – потрібно домовлятись.

Цікаво, що за словами Шредера, Крим вже не є червоною лінією для росії, а може повернутися до України шляхом, подібним до того, як Гонконг повернувся під владу Китаю, навіть швидше.

У принципі, цей варіант пропонувала Україна на весняних переговорах з окупантами, коли запропонувала повернутися до питання півострова за 15 років. Тоді росіяни ці пропозиції з гнівом відкинули, а після встановлення фактів геноциду українців на Київщині, Київ вийшов з переговорів. Нині росіяни ротом Шредера натякають, що мріятимуть про такий варіант.

Звісно, це банальна "болтологія" – колишній політик взагалі, схоже, не розуміє тих, процесів, що відбуваються у Гонконзі, у противному випадку не використовував цей приклад.

Кантони Донбасу

Говорячи про Донбас, Шредер згадав про Мінські угоди та те, що окуповані нині росією землі мають повернутися під контроль Києва, але на умовах "федералізації". Її 78-річний колишній політик бачить як щось подібне до швейцарських кантонів (тут, схоже, не обійшлося без суркова).

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До речі, це докорінно суперечить позиції росії, яка офіційно визнала сепаратистів Донбасу та навіть повідкривала у москві дипломатичні представництва цих квазіформувань. Фактично, голосом Шредера росія показувала, що всі її заяви про захист не існуючого "народу Донбасу" є фікцією. Та предметом переговорів.

Воєнний нейтралітет і бла-бла-бла

Також Шредер згадав, як його наступниця – Ангела Меркель – у 2008 році заблокувала євроатлантичну інтеграцію та назвав це мудрим рішенням.

Для України Шредер побачив можливим позаблоковий варіант Австрії. От тільки Австрія не перебуває в зоні ураження російських гармат і "калібрів", але пан Шредер про це, звісно, нічого не говорить, а журналістів чомусь ці моменти не зацікавили.

У принципі, нічого нового: навесні 2022 року Україна була готова на це та активно шукала варіанти забезпечення своєї безпеки та її гарантів серед впливових країн. Але переговорний процес було зупинено, коли стало зрозуміло, що це лише декларації. росія нині відчайдушно намагається зберегти обличчя й тому вкидає в інформаційний простір своїх агентів впливу. Таких як Шредер. Його завдання – дати всім зрозуміти, що це не росія просить про мир, а Шредер від імені Європи чи умовних німецьких промисловців просить росію.

Газовий шантаж

В протилежному разі – стане холодно. Так, колишній бундесканцлер левову частку свого монологу перед німецькими журналістами присвятив темі "Північних потоків". Як відомо, сертифікацію "Північного потоку – 2" було зупинено після російського вторгнення, а "Північний потік" тимчасово зупиняла сама росія, а потім суттєво обмежила обсяги прокачки газу у якості шантажу Європи та Німеччини, в першу чергу, щоб мати важелі впливу.

Якщо ви не хочете використовувати "Північний потік – 2", вам доведеться зіткнутися з наслідками. І вони будуть величезними у Німеччині,

– заявив Шредер журналістам Stern.

Шредер прямо про це говорить.

А ще каже, що вирішення проблеми є – варто лише домовитись з росією. Про те, що це угода з дияволом, він, звісно, не згадує. Для нього це вже приблизно років 20 не є моральною дилемою.

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Коли справи підуть зовсім туго, цей трубопровід є, і з обома газопроводами проблем із поставками для німецької промисловості та німецьких домогосподарств не буде,

– Шредер назвав рецепт "покращення".

Якою буде ціна, колишній канцлер мовчить, але це безсумніво має бути зняття санкцій з агресора.

Про що все це говорить?

Санкції – це боляче, росії потрібно перемир'я, а насправді – заморозка конфлікту. Російська воєнна авантюра в Україні провалилася, вона зав'язла тут, зазнає шалених втрат й щодня втрачає сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди внаслідок санкцій, які завдали економіці цієї недодержави непоправних збитків.

Остання надія – газовий шантаж. Давня казочка про "українців, які замерзнуть без російського газу", відома нам з 1990-х, нині масштабується на Європу.

Добре, що в самій Європі це вже розуміють. Так, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман жорстко пройшлася по Шредеру та його уявному миротворству.

Я більш серйозно прислухаюся до того, що говорить пан лавров, ніж до того, що говорить колишній канцлер,

– Марі-Агнес Штрак-Ціммерман нагадала, що міністр іноземних справ росії нещодавно по-людожерськи пояснював, що метою росії є зміна режиму у Києві.

Таким чином, пропозиція Шредера забути про геноцид українців і численні воєнні злочини росіян в Україні, запустити "Півнівчний потік – 2" й жити по-старому, нікого не обдурять.

Шредер – медведчук Німеччини – дивіться відео: