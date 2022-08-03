Відповідні тези Шредера прозвучали у новому інтерв'ю тижневику Stern. Цікаво, що напередодні ексканцлер їздив до Москви, де зустрічався із президентом росії.

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Шредер про газопровід "Північний потік-2"

Поки увесь світ намагається посилити санкції проти росії, окремі політики продовжують підтримувати дружні відносити з представниками влади держави-агресорки. Приміром Шредер продовжує лобіювати рішення запустити російський газопровід "Північний потік-2". На його думку, це найпростіший спосіб забезпечити Німеччину газом. Водночас питання фінансування війни ексканцлера не турбує.

Будівництво "Північного потоку-2" завершено. Коли справи підуть зовсім туго, цей трубопровід є, і з обома газопроводами "Північний потік" проблем з поставками не буде,

– вважає він.

Виправдовуючи свою заяву, Шредер зауважив, що через дефіцит газу постраждає німецька промисловість, зокрема заводи з виготовлення паперу та скла. До того ж він наголосив, що під час його каденції німці залежали від російського газу лише на 35%.

Ексканцлер озвучив побажання росії

Після того, як Шредер начебто відпочивав у Москві, у нього з'явилася інформація щодо планів кремля. Насамперед він запевнив, що є "гарні новини" для України, адже росія хоче піти на переговори.

Першим успіхом є угода по зерну, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню,

– заявив він.

Друг путіна зробив обурливу заяву, наголосивши, що Меркель і Штайнмаєр прийняли "мудре рішення" на саміті НАТО у 2008 році, коли не дозволили Україні вступити в Альянс. Зараз, на його думку, альтернативою членству в НАТО для України нібито "може стати військовий нейтралітет, як в Австрії". А для Донбасу "потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі".

Зверніть увагу. Лише 20 травня Шредер покинув раду директорів російської компанії "роснефть". Він заявив про неможливість продовження своїх повноважень. Відставка колишнього канцлера Німеччини відбулася на тлі публічного тиску на Шредера. Утім він досі залишається на зв'язку із колишніми колегами.

Як уряд Німеччини планує зменшити залежність від росії: