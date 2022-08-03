Відповідні тези Шредера прозвучали у новому інтерв'ю тижневику Stern. Цікаво, що напередодні ексканцлер їздив до Москви, де зустрічався із президентом росії.
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Шредер про газопровід "Північний потік-2"
Поки увесь світ намагається посилити санкції проти росії, окремі політики продовжують підтримувати дружні відносити з представниками влади держави-агресорки. Приміром Шредер продовжує лобіювати рішення запустити російський газопровід "Північний потік-2". На його думку, це найпростіший спосіб забезпечити Німеччину газом. Водночас питання фінансування війни ексканцлера не турбує.
Будівництво "Північного потоку-2" завершено. Коли справи підуть зовсім туго, цей трубопровід є, і з обома газопроводами "Північний потік" проблем з поставками не буде,
– вважає він.
Виправдовуючи свою заяву, Шредер зауважив, що через дефіцит газу постраждає німецька промисловість, зокрема заводи з виготовлення паперу та скла. До того ж він наголосив, що під час його каденції німці залежали від російського газу лише на 35%.
Ексканцлер озвучив побажання росії
Після того, як Шредер начебто відпочивав у Москві, у нього з'явилася інформація щодо планів кремля. Насамперед він запевнив, що є "гарні новини" для України, адже росія хоче піти на переговори.
Першим успіхом є угода по зерну, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню,
– заявив він.
Друг путіна зробив обурливу заяву, наголосивши, що Меркель і Штайнмаєр прийняли "мудре рішення" на саміті НАТО у 2008 році, коли не дозволили Україні вступити в Альянс. Зараз, на його думку, альтернативою членству в НАТО для України нібито "може стати військовий нейтралітет, як в Австрії". А для Донбасу "потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі".
Як уряд Німеччини планує зменшити залежність від росії:
- Уряд Німеччини досліджує можливість націоналізації частини газопроводу "Північного потоку-2", який розташований на території країни.
- Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити житлові субсидії та захистити орендарів від виселення через неоплачені рахунки за опалення.
- А Мюнхен оголосив про "енергетичний бонус" у розмірі 100 євро домогосподарствам, які скоротять своє річне споживання на 20 відсотків, а його міська компанія запустила конкурс енергозбереження для споживачів цієї осені.
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