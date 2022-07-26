Шредер "відпочиває" у Москві

Відповідаючи на запитання журналістів, яка ціль його візиту до росії, Шредер сказав, що приїхав на відпочинок до Москви.

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"Я тут декілька днів на відпочинку. Москва – прекрасне місто", – заявив ексканцлер Німеччини. Після цього журналісти звернули увагу Шредера, що неподалік розташована штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть".

На це Шредер відповів: "Невже? О, дійсно, Ви маєте рацію".

Як пишуть російській ЗМІ, прессекретар владіміра путіна заявив, що зустріч Шредера з лідером росії поки не планується. Водночас дмитрій пєсков зазначив, що "контакти не виключені".

До уваги. 20 травня стало відомо, що Шредер покинув раду директорів російської компанії "Роснефть". Він заявив про неможливість продовження своїх повноважень. Відставка колишнього канцлера Німеччини відбулася на тлі публічного тиску на Шредера.

У Німеччині відхрещуються від Шредера

Однопартієць Шредера і міністр праці і соціальних справ Хубертус Хайль відмежувався від Шредера.

"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо в нинішній час", – сказав він.

Хайль наголосив, що дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду Німеччини, ні до партії соціал-демократів. Також він повідомив, що відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією поїздок Шредера до Москви.

Що ще відомо про скандального Шредера

Колишній канцлер Німеччини поставив під сумнів причетність владіміра путіна до звірств російських військових у Бучі. Попри вторгнення росії до України Шредер, який є добрим другом путіна, не поспішав покидати "Роснефть".

Він заявляв, що покине компанію, якщо Москва припинить постачання нафти та газу до Європи. Однак ексканцлер був впевнений, що цього не станеться. Втім, прогнози Шредера не справдилися, оскільки росія відключила від газу понад 10 країн Європи.

Рішення Шредера залишитися у "Роснефти" викликало шквал критики і німецькі соціал-демократи закликали виключити його з партії. Окрім того, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився за припинення державної підтримки Шредера.

У березні Шредер буцімто зустрівся з путіним у Москві, щоб провести переговори щодо війни в Україні. Він заявляв, що не звинувачує себе за дружбу з Путіним. Також, на його думку, війна в Україні сталася через "політичний провал".

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