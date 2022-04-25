Все через недавнє інтерв’ю колишнього канцлера ФРН Шредера виданню The New York Times, у якому він заявив, що не шкодує про свою позицію щодо Росії, кажучи, що не збирається цуратися дружби з Путіним навіть після початку війни проти України.

До теми Шредер не звинувачує себе за дружбу із Росією і не хоче дистанціюватися від Путіна

Вюст навіть заявив, що хоче виробити новий регламент, який буде чітко встановлювати, що фінансове забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачено тільки в тому випадку, якщо їм не надходять кошти від інших держав.

Закликали піти у відставку з посад в роскомпаніях

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше закликав Шредера піти у відставку з посад в російських державних енергетичних компаніях.

Водночас Вюст сказав, що якщо Шредер буде "триматися за свої посади, що добре оплачуються" в держкомпаніях президента Росії Володимира Путіна, то більше не зможе залишатися членом партії.

Додамо, що Шредер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії "Роснафта". Також він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік", і займає таку ж посаду в Nord Stream 2 AG – операторі газопроводу "Північний потік-2".

Після того, як у лютому стало відомо, що Шредер висунутий до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром", союз німецьких платників податків і депутати Бундестагу закликали Шредера відмовитися від офісу і співробітників в Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН коштом платників податків.

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