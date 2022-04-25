Все из-за недавнего интервью бывшего канцлера ФРГ Шредера изданию The New York Times, в котором он заявил, что не жалеет о своей позиции по отношению к России, говоря, что не собирается сторониться дружбы с Путиным даже после начала войны против Украины.

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Вюст даже заявил, что хочет выработать новый регламент, четко устанавливающий, что финансовое обеспечение экс-канцлеров, а также бывших федеральных президентов может быть предусмотрено только в том случае, если им не поступают средства от других государств.

Призвали уйти в отставку с должностей в роскомпаниях

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее призвал Шредера уйти в отставку с должностей в российских государственных энергетических компаниях.

В то же время Вюст сказал, что если Шредер будет "держаться за свои хорошо оплачиваемые должности" в госкомпаниях президента России Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии.

Добавим, что Шредер с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Также он является главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", и занимает такую же должность в Nord Stream 2 AG – операторе газопровода "Северный поток-2".

После того, как в феврале стало известно, что Шредер выдвинут в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром", союз немецких налогоплательщиков и депутаты Бундестага призвали Шредера отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, пожизненно предоставляемых бывшим главам правительства ФРГ на средства налогоплательщиков.

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