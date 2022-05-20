Шредер заявив, що не може виконувати свої повноваження

Герхард Шредер, який донедавна був головою ради директорів російської компанії "Роснефть", заявив про неможливість продовження своїх повноважень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті "Роснефть".

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Окрім Шредера, раду директорів з тієї ж причини покинула Маттіас Варніг. Вона обіймала посаду керуючого директора компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

Проти Шредера хотіли ввести санкції

Колишній канцлер Німеччини Шредер, який поставив під сумнів причетність Путіна до звірств у Бучі, керував радою директорів "Роснефти" з 2007 року. Шредер, який є добрим другом Путіна, зберіг свій пост у російській компанії попри вторгнення Росії до України.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав Шредера покинути "Роснефть", однак той не поспішав приймати таке рішення. Він заявляв, що покине компанію, якщо Москва припинить постачання нафти та газу до Європи, чого, на його думку, не станеться.

Рішення німецького ексканцлера залишитися у "Роснефти" викликало шквал критики. Зокрема в Німеччині соціал-демократів закликали виключити Шредера з партії. З відповідною вимогою виступив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився за припинення державної підтримки Шредера через його ділові зв'язки з Росією.

19 травня у Європарламенті ухвалили резолюцію, в якій закликали запровадити санкції проти Шредера. Проте Олаф Шольц відхилив заклик накласти обмеження на колишнього німецького лідера, який не так давно був висунутий до складу ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

У березні Шредер буцімто зустрівся з Путіним у Москві, щоб провести переговори щодо війни в Україні. Він заявляв, що не звинувачує себе за дружбу з Путіним. Також, на його думку, війна в Україні сталася через "політичний провал".

Протест Шредеру висловили берлінські співробітники, які працювали в його фонді. Вони вирішили звільнитися.

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