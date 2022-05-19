Кричущу неточність помітили українські користувачі соціальних мереж. Очевидно, вони почали обурюватись й поширювати скриншот із німецької програми Brennpunkt на цьому каналі.

Увага Німецький телеканал позначив Крим як територію Росії

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим уже звернулося офіційним листом до німецького телеканалу Das Erste. Вони просять виправити неточність на карті.

Довідка. Телеканал належить до великої медійної спілки ARD.

Спотворили карту

Так, трансляцію із такою помилкою показували на каналі 17 травня 2022 року. А саме оприлюднили різне забарвлення та пунктирну лінію між материковою частиною України та тимчасово окупованим Кримським півостровом.

Така неточність може трактуватися як "лінія кордону" між частинами українських територій, що, своєю чергою, може означати визнання на міжнародному рівні незаконної окупації та спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

– наголосили у представництві президента в Криму.

Відео самої програми, яка викликала таку реакцію, доступне за посиланням.



Як показав карту Росії канал і як це повинно бути / Фото Представництва президента в Криму

Окупації Криму Росією: нагадаємо, як це було

Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі підписали так званий "договір" про прийняття до складу Росії Криму і Севастополя.

Окупація українського півострова мала серйозні економічні наслідки як для України, так і для Росії. Найбільш серйозним наслідком через російське загарбництво для самого Криму стали проблеми із забезпеченням водою та електроенергією.

Наголосимо! Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.