Цю радісну новину повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Напередодні ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині, росіяни хочуть відновити втрачені позиції

Він додав, що ворог зараз намагається стримати наступ українських військ та їхній вихід до держкордону з Росією.

До слова. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією.

Разом з тим Росія не припиняє обстрілювати Чернігівську та Сумську області. Так вони хочуть відволікти наші сили від основних напрямків.

Що відбувається на Харківщині: останні новини

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначав, що на харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції (18 травня стало відомо, що українські оборонці звільнили ще одне село в Харківській області).

Також активізували діяльність диверсійно-розвідувальні групи.

Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області – повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.

Крім того, у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі оф 18 травня вони влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.

Звільнені міста та села України

На початку квітня російських окупантів вибили з північних областей України. Зараз бої тривають на Донбасі, у Харківській області та на півдні.

Ще 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські оборонці перейшли до контрнаступальних дій у напрямках Харкова та Ізюму.

В Офісі Президента 10 травня повідомляли, що в Україні від окупантів вдалося звільнили понад 1 003 населених пункти.

Зауважте – Арестович припустив, на які напрямки Путін перекине війська з Маріуполя: дивіться відео