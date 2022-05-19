Эту радостную новость сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Накануне ВСУ освободили еще одно село на Харьковщине, россияне хотят восстановить утраченные позиции

Он добавил, что враг сейчас пытается сдержать наступление украинских войск и их выход на госграницу с Россией.

К слову. Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что Украинские Вооруженные Силы почти полностью освободили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией.

Вместе с тем, Россия не прекращает обстреливать Черниговскую и Сумскую области. Так они желают отвлечь наши силы от главных направлений.

Что происходит на Харьковщине: последние новости

В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что украинские защитники освободили еще одно село в Харьковской области).

Также активизировали деятельность диверсионно-разведывательные группы.

Тем временем в Харьков и на деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что это еще не совсем безопасно.

Кроме того, в город Харьков враг активно запускает снаряды. Ночью 18 мая они попадали в Киевском районе, а днем ​​еще раз обстреляли Салтовку и Пятихатки. Пострадали 3 человека.

Освобожденные города и села Украины

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины. Сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

Еще 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям в направлении Харькова и Изюма.

В Офисе Президента 10 мая сообщали, что в Украине от оккупантов удалось освободить более 1 003 населенных пункта.

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