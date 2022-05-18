ВСУ освободили Дементиевка Харьковской области

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 18 мая.

Важно Россияне обустраивают дополнительные огневые позиции и защитные сооружения у границы с Украиной

Вместе с тем противник ведет наступление в районе села Терновая. Боевые действия продолжаются.

В целом на харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на удержании занятых ранее позиций. Однако, враг продолжает осуществлять огневое поражение украинских подразделений и даже пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные границы.