ЗСУ звільнили Дементіївку на Харківщині

Дементіївку вдалося звільнити за результатами наступу українських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 18 травня.

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Разом з тим, противник веде наступ в районі села Тернова. Бойові дії тривають.

Загалом на Харківському напрямку російські окупанти зосередилися на утриманні зайнятих раніше позицій. Однак, ворог продовжує здійснювати вогневе ураження українських підрозділів і навіть намагався проводити контратаки, щоб відновити втрачені рубежі.

Оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 травня: дивіться відео

Ситуація на інших напрямках

Окупанти не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони здійснюють вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку ворог з артилерії та мінометів обстріляв Янжулівку, що на Чернігівщині, та Прогрес у Сумській області.

На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії за підтримки артилерії поблизу Довгенького. Ці бої завершилися для нього втратами.

Вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку продовжуються ворожі обстріли з усього спектру озброєння, зокрема й авіації.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Крім того, вони завдали ударів по цивільних об'єктах в районах Тошківки, Золотого, Авдіївки, Володимирівки та Водяного.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни здійснювали безуспішний штурм у районі села Нижнє.

На Авдіївському напрямку наступальні дії окупантів у районі Новоселівки також завершилися втратами. Ворог відступив.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках відбулися мінометні та артилерійські обстріли інфраструктурних об'єктів та житлових будинків у районах Новоандріївки, Кам'янського, Оріхова, Ольгівського та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівку та Нововоронцовку.

Також у Генштабі зауважили, що на тимчасово окупованій території Луганщини 16 – 17 травня виходили на стихійні протести рідні примусово мобілізованих до російської армії осіб. Такі акції зафіксували у Луганську та Ровеньках. Учасники вимагали повернути додому мобілізованих близьких.

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