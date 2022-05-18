Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні, 18 травня, окупанти били по таких територіях, як Циркуни, Прудянка, Вільхуватка

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Відомо, що внаслідок цих обстрілів постраждало 3 людей.

Крім того, у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі вони влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.

Є обстріли наших позицій з території Росії, у відповідь працюють наші Збройні Сили. Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися,
– повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Але українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", – зазначив Олег Синєгубов.

Він також додав, що триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли.

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