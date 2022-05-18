Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні, 18 травня, окупанти били по таких територіях, як Циркуни, Прудянка, Вільхуватка
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Відомо, що внаслідок цих обстрілів постраждало 3 людей.
Крім того, у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі вони влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.
Є обстріли наших позицій з території Росії, у відповідь працюють наші Збройні Сили. Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися,
– повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Але українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", – зазначив Олег Синєгубов.
Він також додав, що триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли.
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- Російські військові вкотре обстріляли місто Мерефа Харківської області. Новий обстріл трапився близько 5 години ранку 17 травня. Унаслідок дій ворожого війська пошкоджень зазнали 30 будинків місцевих мешканців. Також під удар потрапили високовольтна лінія та низка автомобілів.
- На Харківщині населені пункти щодня зазнають ударів від російської артилерії. За останню добу 2 людей в області загинуло, ще 10 – поранені.
- Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- Один із підрозділів 92 бригади на Харківщині потребує нового літального апарату для проведення повітряної розвідки. Наші захисники просять про допомогу.
- Президент Володимир Зеленський подякував бійцям 227 батальйону 127 бригади тероборони, які витіснили російських окупантів до держкордону між Україною та Росією.
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