Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Сьогодні, 18 травня, окупанти били по таких територіях, як Циркуни, Прудянка, Вільхуватка

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Відомо, що внаслідок цих обстрілів постраждало 3 людей.

Крім того, у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі вони влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.

Є обстріли наших позицій з території Росії, у відповідь працюють наші Збройні Сили. Ворог зосередився на обороні своїх позицій. Але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися,

– повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Але українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", – зазначив Олег Синєгубов.

Він також додав, що триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли.

Яка ситуація на Харківщині: останні новини

Російські військові вкотре обстріляли місто Мерефа Харківської області. Новий обстріл трапився близько 5 години ранку 17 травня. Унаслідок дій ворожого війська пошкоджень зазнали 30 будинків місцевих мешканців. Також під удар потрапили високовольтна лінія та низка автомобілів.

На Харківщині населені пункти щодня зазнають ударів від російської артилерії. За останню добу 2 людей в області загинуло, ще 10 – поранені.

Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Один із підрозділів 92 бригади на Харківщині потребує нового літального апарату для проведення повітряної розвідки. Наші захисники просять про допомогу.

Президент Володимир Зеленський подякував бійцям 227 батальйону 127 бригади тероборони, які витіснили російських окупантів до держкордону між Україною та Росією.

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