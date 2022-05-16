Українські військові майже повністю звільнили Харківську область

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал. За її словами, в Харківській області залишається ще незначна ділянка, на якій є ворог.

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Ще трохи – і Збройні Сили України зможуть просунутися впритул до нашого кордону. Там вже тривають ці протистояння. Нам допомагає просуватись одразу декілька контратак, які українські військові проводять одночасно,

– повідомила заступниця міністра оборони.

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Вона додала, що також є декілька моментів, які дозволяють зробити ці контратаки успішними для ЗСУ.

По-перше: українські військові вже мають величезний досвід війни з російськими окупантами ще з 2014 року. ЗСУ в принципі дуже добре знають, як російські окупанти себе поводять.

По-друге: це те, що Збройні Сили України на шляху до НАТО перейняли дуже багато стандартів. І це не просто пусті слова, а постійні навчання. Тож наші військові виконали свого часу справді дуже багато стандартів. І тому українська армія навіть з урахуванням великої кількості ворога і його озброєння краще підготовлена.

Маляр зазначила, що третє – це дух воїнів. Заступниця з особистих розмов з військовими знає, що вони дають однакову відповідь на запитання, що ж дає їм сили в цій боротьбі.

"Вони кажуть, що це справедливість нашої війни, бо вони боряться за власну землю, а не захоплюють чужу. Та ще всі розповідають, що є деякі захоплені території, на яких, на жаль, залишаються наші люди. І це є їхньою важливою мотивацією, щоб звільнити їх від окупантів. І повернути всі українські землі, які були до 24 лютого. А загалом наша політика зараз йде в напрямку, щоб повернути усі землі станом на 2014 рік", – підсумувала Маляр.

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