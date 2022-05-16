Ворог поповнює втрати, щоб відновити наступ

Для цього російським окупантам необхідно поповнити втрати. Наразі вони здійснюють доукомплектування силами підрозділів зі складу 20-ої загальновійськової армії.

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Так само ворог намагається посилити угрупування своїх військ для наступу в напрямку населеного пункту Лиман, адже наразі окупанти не мають там успіху за результатами бойових дій. Також на Лиманському напрямку наступальні дії росіяни проводили й в районі населеного пункту Шандриголове.

Окрім того, на Донецькому напрямку вороги здійснювали вогневе ураження підрозділів військ ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку ворожі військові вели бої в районі селища міського типу Борівське, однак зазнали там втрат.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Вранці 16 травня російські окупанти розбомбили школу у Дружківці. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, однак, на щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжує гатити по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами. Загалом за попередню добу, 15 травня, окупанти обстріляли 10 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Поліції відомо про 6 загиблих та 12 поранених. Окрім того, обстріли завдали руйнувань 36 цивільним об'єктам.

В українському Генштабі кажуть, що росіяни обстрілюють Донеччину з усієї наявної зброї та авіації, аби виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди підрозділів наших військ.

Разом з тим, у розвідці Великої Британії кажуть, що наразі наступ Росії на Донеччині втратив темп та відстав від запланованого графіка. За їхніми даними, ворогу не вдалося досягти там істотних територіальних успіхів, а от його військо сильно виснажилося.

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