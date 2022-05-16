Школа зазнала серйозних пошкоджень, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На щастя, обійшлось без постраждалих.

До теми Ворог обстріляв 38 міст і сіл на Сході: є багато загиблих і поранених, зруйновані школи і мечеть

У школі тільки зробили ремонт

Кириленко зазначив, що ця школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді. До широкомасштабного вторгнення там навчалося 650 учнів. У школі тільки 3 роки тому завершили капітальний ремонт із термомодернізацією.

Тепер у школі повністю зруйновано спортивну залу. Ймовірно, саме туди й прилетів снаряд. Також пошкоджені класні кімнати, вибиті шибки.

Дивіться відео розбомбленої школи:

Крім того, від обстрілу постраждали дитсадок №6 "Дзвіночок", льодова арена "Альтаїр" та житлові будинки. На місці влучання виникла пожежа, але рятувальники швидко ліквідували її.

Тепер муніципальні служби прибирають територію від уламків та скла.

Обстріли на Сході

Лише за добу 15 травня російські окупанти обстріляли 38 населених пунктів на Сході.

На Донеччині обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Лиман, Торецьк, Соледар, Микільське, Мар’їнку, Красногорівку, Кам’янку, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброву, Бахмутське, Дронівку, Озерне, Олександрівку, Ставки, Ямпіль, Богородичне, Новоселівку, Солодке, Новомихайлівку.

На Луганщині – Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Катеринівка, Білогорівка, Золоте, Гірське, Попасна, Комишуваха, Тошківка, Щедрищеве та Устинівка.

Росіяни пошкодили лікарню, заклади освіти та автомобільний міст у Сєвєродонецьку, мечеть, сільськогосподарський склад та кафе у Бахмутському районі, фенольний завод в селищі міського типу Нью-Йорк. Евакуювати за добу вдалось понад 250 людей.

До слова, аналітики припускають, що окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. Вони начебто планують захопити лише Луганську область, а Донеччину ніби хочуть полишити. Щоправда, невдалі спроби Росії перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть змістити ворожі операції з оточення далі на схід.

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