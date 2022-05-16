Враг восполняет потери, чтобы возобновить наступление

Для этого российским оккупантам необходимо восполнить потери. Сейчас они осуществляют доукомплектование силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии.

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Так же враг пытается усилить группировку своих войск для наступления в направлении населенного пункта Лиман, ведь пока оккупанты не имеют там успеха по результатам боевых действий. Также на Лиманском направлении наступательные действия россияне проводили и в районе населенного пункта Шандриголово.

Кроме того, на Донецком направлении враги осуществляли огневое поражение подразделений войск ВСУ из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Северодонецком направлении вражеские военные вели бои в районе поселка городского типа Боровское, однако понесли там потери.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

Утром 16 мая российские оккупанты разбомбили школу в Дружковке. Здание получило существенные повреждения, однако, к счастью, пострадавших нет.

Враг продолжает бить по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами. Всего за предыдущие сутки, 15 мая, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.

Полиции известно о 6 погибших и 12 раненых. Кроме того, обстрелы нанесли разрушения 36 гражданским объектам.

В украинском Генштабе говорят, что россияне обстреливают Донецкую область из всего имеющегося оружия и авиации, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения подразделений наших войск.

Вместе с тем, в разведке Великобритании говорят, что сейчас наступление России в Донецкой области потеряло темп и отстало от запланированного графика. По их данным, врагу не удалось достичь там существенных территориальных успехов, а вот его войско сильно истощилось.

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