Захватчики планируют сдержать Вооруженные Силы Украины, чтобы они не вышли на границу. Такую оперативную информацию вечером 16 мая о российском вторжении сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Ранее Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая
Так, враг пытается сдержать украинских защитников к северу от Харькова, в частности в Слобожанском направлении.
Вместе с тем, украинские защитники продолжают защищать наши границы и пытаются вытеснить врага с нашей территории.
Кроме этого, как добавили в Генштабе, на Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании позиций, которые уже заняли. Также оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск.
Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел,
– добавили в ведомстве.
Актуальная ситуация на Харьковском направлении: коротко об основном
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова. Наши защитники освобождают населенные пункты один за другим. Например, один из батальонов ТРО выбил российских военных за границу.
- Президент Украины Владимир Зеленский также показал, что после себя оставили оккупанты на Харьковщине. Речь идет о разрушенных домах, парках и даже детских аттракционах.
- В полиции же показали поселок Степанки, который недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем оккупанты разрушили все, что могли. Пострадала не только инфраструктура, захватчики цинично убивали и гражданских.
- Однако российские военные, когда отступали из Харьковской области, взорвали три моста в этом регионе, поскольку основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление украинских Вооруженных Сил.
- Также в ночь на 13 мая оккупанты выпустили ракету по Дергачевскому дому культуры. Там развернули штаб гуманитарной помощи, но российские военные его уничтожили.
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