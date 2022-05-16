Захватчики планируют сдержать Вооруженные Силы Украины, чтобы они не вышли на границу. Такую оперативную информацию вечером 16 мая о российском вторжении сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая

Так, враг пытается сдержать украинских защитников к северу от Харькова, в частности в Слобожанском направлении.

Вместе с тем, украинские защитники продолжают защищать наши границы и пытаются вытеснить врага с нашей территории.

Важно! Оккупанты не прекращают свои наступательные действия в Восточной операционной зоне. В настоящее время противник основные свои усилия сосредоточил на Донецком направлении.

Кроме этого, как добавили в Генштабе, на Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании позиций, которые уже заняли. Также оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск.

Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел,

– добавили в ведомстве.

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