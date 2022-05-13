Детали о последствиях вражеского обстрела

Теперь Гуманитарный штаб на Харьковщине уничтожен. Местные власти сообщили, что 13 мая выдачи помощи не будет.

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К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб,

– рассказали в горсовете.

Чиновники добавили, что сейчас решают логистические вопросы. Обо всех дальнейших действиях население проинформируют.

Накануне Дергачи обстреляли "Ураганами"

Дергачи уже не впервые оказывается под российскими обстрелами. В городе продолжались активные боевые действия еще в начале войны. 12 мая около 13:00 населенный пункт обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате вражеского огня пострадали ЗАГС, Дом культуры, столовая больницы, поликлиника и отделение скорой помощи.

Несмотря на интенсивные обстрелы Гуманитарный штаб продолжал работать и помогать людям. Однако выдачу товаров пришлось несколько ограничить. Теперь же штаб в доме культуры функционировать не может, ведь помещение полностью уничтожено.

Добавим, что в результате обстрела из "ураганов" погибли 2 человека. Еще двое – пострадали.

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Обратите внимание! Русские войска отошли из Дергачей 9 марта. Тогда Вооруженные Силы Украины полностью разрушили вражескую базу, с которой оккупанты обстреливали Харьков.

Как русские разрушают город

13 марта оккупанты сбросили на Дергачи авиационные бомбы. Из-за попадания снаряда загорелась фабрика дверей "Папа Карло".

Ночью против 25 марта враг бил по местной больнице. Из-за этого погибли люди. Кроме того, обстрелы повредили дом культуры, здания торгово-офисного центра "Луч", частные дома и отделения "Укрпочты".

30 марта россияне открыли огонь по горсовету. Тогда по меньшей мере один человек погиб, а трое – пострадали.

5 апреля Дергачи остались без света и связи, потому что путинские военные повредили высоковольтные линии.

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