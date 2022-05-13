Украинские военные вместе с Национальной гвардией, полицией, бойцами территориальной обороны и гражданскими бьют врага на всех фронтах. Об основных событиях 13 мая читайте в материале 24 канала.

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05:53 глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с влиятельными чиновниками, а также дипломатами Европы. Во время него обсудили очередные рычаги влияния на Россию.

05:29 в Укроборонпроме рассказали об успехах в ремонте и восстановлении трофейной техники. Так, стало известно о том, что предприятию удалось починить вражеские машины на 1,5 миллиарда гривен. Теперь они работают в пользу ВСУ.

03:47 Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию. Об этом рассказал глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов.

02:53 супруга одного из защитников Мариуполя рассказала о последнем сообщении, полученном от своего мужа. В нем он написал ей, что они вряд ли когда-нибудь смогут встретиться.

Я эти сообщения короткие знаю наизусть. По ночам я их перечитываю... Вчитываюсь в каждое слово. В сообщении было сказано: "Малая, мы вряд ли увидимся. Кольцо вокруг "Азовстали" сужается. Нам конец",

– рассказала Наталья Зарицкая.

02:16 в России заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины. Речь идет об их вывозе в другие государства, в частности, и в саму страну-агрессор.

02:16 в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ нанесли более 100 ударов по позициям оккупантов за прошедшие сутки. В ряды "двухсотых" нашим бойцам удалось отправить более полусотни российских захватчиков.

01:31 пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что за минувшие сутки удалось обезвредить 7 целей оккупанта:

5 беспилотников "Орлан-10";

1 вертолет Ка-52;

1 крылатую ракету.

00:05 глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил об усилении фортификационных сооружений на границе с непризнанным Приднестровьем. Речь идет о Раздельнянском и Подольском районах.