Українські військові разом із Національною гвардією, поліцією, бійцями територіальної оборони та цивільними б'ють ворога на всіх фронтах. Про основні події 13 травня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:53 голова Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з впливовими посадовцями, а також дипломатами Європи. Під час неї обговорили чергові важелі впливу на Росію.

05:29 в Укроборонпромі розповіли про успіхи у ремонті та відновленні трофейної техніки. Так, стало відомо про те, що підприємству вдалося полагодити ворожих машин на 1,5 мільярда гривень. Тепер вони працюють на користь ЗСУ.

03:47 Росія продовжує проводити приховану мобілізацію. Про це розповів голова ГУР генерал-майор Кирило Буданов.

02:53 дружина одного із захисників Маріуполя розповіла про останнє повідомлення, отримане від свого чоловіка. У ньому він написав їй, що вони навряд чи колись зможуть ще зустрітися.

Я ці повідомлення короткі знаю на пам'ять. Ночами я їх перечитую… Вчитуюсь у кожне слово. У повідомленні було сказано: "Мала, ми навряд чи побачимося. Кільце навколо "Азовсталі" звужується. Нам кінець",

– розповіла Наталія Зарицька.

02:16 у Росії заявили про готовність відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців з України. Мовиться про їхнє вивезення в інші держави, зокрема, і в саму країну-агресорку.

02:16 в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ завдали понад 100 ударів по позиціях окупантів упродовж минулої доби. До лав "двохсотих" нашим бійцям вдалося відправити понад пів сотні російських загарбників.

01:31 пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що за минулу добу вдалося знешкодити 7 цілей окупанта:

5 безпілотників "Орлан-10";

1 вертоліт Ка-52;

1 крилату ракету.

00:05 глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про посилення фортифікаційних споруд на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Мовиться про Роздільнянський і Подільський райони.