Що відбувається біля "Азовсталі"

Ворог хоче по землі пробратися на територію заводу. Для цього окупанти прикриваються обстрілами.

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Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою,

– наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Росіяни намагаються потрапити на "Азовсталь" / Фото "Андрющенко Time"

Зранку 13 травня у Генштабі заявили, що кількість атак на "Азовсталь" може збільшитися. Вороги будуть ще більше гатити з артилерії та авіації. Такі дії росіян пов'язані з евакуацією цивільного населення.

Оборонці "Азовсталі" чинять опір

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" повідомив журналістам 24 каналу, що окупанти постійно намагаються потрапити на територію заводу. Однак наші героїчні захисники чинять їм опір.

"На території заводу проходять локальні бої, хлопці вибивають. Ворог зазнав втрат", – розповів "Калина".

Він додав, що росіяни цілу ніч гатили по меткомбінату з авіації та артилерії.

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Туреччина виступила посередником в евакуації бійців

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що стартував новий раунд переговорів щодо евакуації з "Азовсталі". Процес розпочнеться з вивезення важкопоранених бійців. Посередницею виступила Туреччина.

Українська сторона хоче, аби був підписаний спеціальний документ щодо того, як відбуватиметься евакуація.

Рідні захисників звертаюся до всього світу:

дружини "азовців" прибули у Ватикан, щоб зустрітися з Папою Римським. Вони просили Франциска допомогти врятувати їхні чоловіків з "Азовсталі";

Батько бійця "Азову" Євгеній Сухарніков закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана стати героєм, який врятує мужніх українських оборонців;

захисники Маріуполя звернулися у твітері до американського винахідника та мільярдера Ілона Маска з проханням допомоги. Воїни наголосили, що для Маска не існує завдань, які не можливо вирішити.

До теми дивіться відео про те, у яких умовах перебувають поранені в "Азовсталі":