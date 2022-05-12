Волина зауважив, що Маск ніколи не здається. Він довів, що можливо все, а завдань, які не можна вирішити, не існує.

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Захисник Маріуполя наголосив, що звертається до кожної людини на планеті Землі. Він закликав допомогти та зробити так, щоб Маск побачив це звернення.

Що Волина сказав Маску

Герой зауважив: кажуть, що Маска телепортували з іншої планети. Це зробили, аби він навчив людство вірити у неможливе.

Наші планети перебувають поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи,

– звернувся Волина.

Командир морпіхів наголосив, що захисникам Маріуполя потрібна допомога надлюдини.

"Здається, я опинився в пекельному реаліті-шоу"

Волина раніше зізнався: йому здається, що він опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу. Захисники Маріуполя борються за життя, а весь світ спостерігає за цікавим сюжетом. Командир морпіхів зауважив, що такі сюжети використовують у серіалах.

От тільки історія оборонців Маріуполя – не фільм. А захисники "Азовсталі" – не вигадані персонажі. Це відбувається у реальному житті. Все – справжнє: біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть.

Волина зауважив, що сподівається на диво: що вищі сили знайдуть рішення для порятунку захисників. Тоді пекельне реаліті-шоу нарешті закінчиться.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя продовжують тримати героїчну оборону. "

Азовсталь" стала справжньою фортецею. Російські загарбники намагаються штурмувати її. Однак українські герої продовжують боротися з ворогом. Вранці 11 травня захисники Маріуполя повідомили, що лише упродовж останньої доби російські загарбники здійснили 20 повітряних атак.