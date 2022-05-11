Проти захисників "Азовсталі" застосовують стратегічні бомбардувальники

Про те, що росіяни не полишають спроб захопити українську фортецю повідомили захисники Маріуполя 1 1 травня.

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За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було здійснено 38 літако-вильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників,

– йдеться у повідомленні.

Ворог не залишає спроб захопити "фортецю" Маріуполя

Захисники наголосили, що росіяни не припиняють працювати зі ствольної артилерії, танків та використовувати інше озброєння.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,

– додали захисники.

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Захисники Маріуполя тримають оборону у надважких умовах та повній блокаді уже понад 75 днів.

Попри спроби українського уряду забезпечити зелений коридор для воїнів, серед яких багато поранених, наразі витягнути захисників з "Азовсталі" не вдається.

Діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя. Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.

Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії. Станом на 27 квітня повідомляли про 600 поранених, які потребували негайної медичної допомоги.

3 травня росіяни розпочали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.

Попри те, що більшість цивільних вдалось евакуювали з "Азовсталі", всередині залишилося ще щонайменше 100 мирних жителів

До слова, евакуація проходила важко і ціною життів українських бійців – окупанти порушували режим припинення вогню.

Так 6 травня 3 українських воїнів загинули, намагаючись організувати евакуацію людей. Ще 6 отримали поранення.