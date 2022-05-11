Проти захисників "Азовсталі" застосовують стратегічні бомбардувальники
Про те, що росіяни не полишають спроб захопити українську фортецю повідомили захисники Маріуполя 1 1 травня.
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За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було здійснено 38 літако-вильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників,
– йдеться у повідомленні.
Ворог не залишає спроб захопити "фортецю" Маріуполя
Захисники наголосили, що росіяни не припиняють працювати зі ствольної артилерії, танків та використовувати інше озброєння.
Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,
– додали захисники.
Героїчна боротьба за Маріуполь триває: останні новини з "Азовсталі"
- Захисники Маріуполя тримають оборону у надважких умовах та повній блокаді уже понад 75 днів.
- Попри спроби українського уряду забезпечити зелений коридор для воїнів, серед яких багато поранених, наразі витягнути захисників з "Азовсталі" не вдається.
- Діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя. Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.
- Станом на 27 квітня повідомляли про 600 поранених, які потребували негайної медичної допомоги.
- 3 травня росіяни розпочали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.
- Попри те, що більшість цивільних вдалось евакуювали з "Азовсталі", всередині залишилося ще щонайменше 100 мирних жителів
- До слова, евакуація проходила важко і ціною життів українських бійців – окупанти порушували режим припинення вогню.
- Так 6 травня 3 українських воїнів загинули, намагаючись організувати евакуацію людей. Ще 6 отримали поранення.
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