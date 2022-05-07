Трагедія трапилась, коли на "Азовсталь" заїхав автомобіль, який мав евакуювати цивільних з території заводу. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (Калина).

До теми Окупанти обстріляли евакуаційне авто на "Азовсталі": є загиблий і поранені

Спершу росіяни вдарили по евакуаційному авто з протитанкового ракетного комплексу, внаслідок чого 1 військовий загинув і 6 отримали поранення. За словами Калини, після цього ще 2 бійців загинули від скидання бомб з БПЛА.