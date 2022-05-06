Все через те, що цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі". Евакуація проходила вкрай повільно, адже ворог порушував режим припинення вогню.

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Росіяни заважали евакуації

Поблизу заводу "Азовсталь" проходили бої та інші провокації. Евакуювати людей було складно, оскільки Росія порушувала режим припинення вогню.

Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію,

– заявила Верещук.

Евакуацію з Порт Сіті перенесли на 7 травня

Після евакуації людей з "Азовсталі" на зворотному шляху українська сторона повинна була забрати людей з точки збору на Порт Сіті. На жаль, цього не встигли зробити, тому що цілий день колона очікувала на евакуацію людей з заводу, де наразі точаться важкі бої.

Маріупольців, які хочуть покинути територію міста, просять перейти до Порт Сіті 7 травня о 17:00.

Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти,

– додала Верещук.