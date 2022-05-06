Серед звільнених від російського полону – 28 військових. Також Україні вдалося забрати додому 13 цивільних.
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Серед звільнених є настоятель храму ПЦУ
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що серед звільнених полонених є настоятель храму Православної Церкви України.
Зауважимо, що мовиться лише про офіційні випадки обміну полоненими. Трапляється, що бійців обмінюють одразу на лінії фронту.
Важливо звернути увагу на те, що Росія порушує правила Женевської конвенції, тримаючи полонених українців в поганих умовах. Їх катують, тримають на холоді, жінок змушують роздягатися та присідати перед чоловіками. Є випадки, коли після російського полону українці поверталися з важкими пораненнями, сепсисом та ампутованими кінцівками.
Офіційний обмін полонених між Україною та Росією: хронологія подій
- Перший повноцінний обмін відбувся 24 березня. Україна повернула додому 10 військових та 19 моряків з рятувального судна "Сапфір", які намагались допомогти прикордонникам на острові Зміїний, який 24 лютого захопили вороги.
- Другий обмін полоненими відбувся 1 квітня. Тоді вдалося повернути аж 86 військовослужбовців, 15 з яких – жінки. Їх утримували на території Білорусі часто знущались та принижували.
- Третій обмін полоненими провели 9 квітня. З рук ворога вдалося вирвати 12 українських військових, серед яких – жінка-офіцер. Тоді ж повернули 14 цивільних, зокрема – 9 жінок.
- Під час четвертого обміну полоненими 14 квітня повернули 30 українців.
- П'ятий обмін стався 19 квітня. Додому повернулися 60 військовослужбовців та 16 цивільних. Під час шостого обміну 21 квітня з полону звільнили ще 19 українців. 10 з них – військові. Тоді вперше привезли поранених полонених.
- Наступний, 7 полон, стався 28 квітня. Додому вдалося повернути 45 людей, з них 13 офіцерів та 20 солдатів. 5 людей виявили пораненими та потребували медичної допомоги.
- Восьмий офіційний обмін відбувся невдовзі, 30 квітня. Україні вдалося забрати 7 українських військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок перебуває на 5 місяці вагітності.
- Останній відмий обмін стався нині – 6 травня.
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