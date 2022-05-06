Среди освобожденных от российского плена – 28 военных. Также Украине удалось забрать домой 13 гражданских.
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Среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что среди освобожденных пленных есть настоятель храма Православной Церкви Украины.
Отметим, что речь идет только об официальных случаях обмена пленными. Бывает, что бойцов обменивают сразу на линии фронта.
Важно обратить внимание на то, что Россия нарушает правила Женевской конвенции, держа пленных украинцев в плохих условиях. Их пытают, держат на холоде, женщин заставляют раздеваться и приседать перед мужчинами. Есть случаи, когда после российского плена украинцы возвращались с тяжелыми ранениями, сепсисом и ампутированными конечностями.
Официальный обмен пленных между Украиной и Россией: хронология событий
- Первый полноценный обмен состоялся 24 марта. Украина вернула домой 10 военных и 19 моряков со спасательного судна "Сапфир", которые пытались помочь пограничникам на острове Змеиный, который 24 февраля захватили враги.
- Второй обмен пленными состоялся 1 апреля. Тогда удалось вернуть 86 военнослужащих, 15 из которых – женщины. Их удерживали на территории Беларуси, часто издевались и унижали.
- Третий обмен пленными провели 9 апреля. Из рук врага удалось вырвать 12 украинских военных, среди которых женщина-офицер. Тогда же вернули 14 гражданских, в том числе 9 женщин.
- В ходе четвертого обмена пленными 14 апреля вернули 30 украинцев.
- Пятый обмен произошел 19 апреля. Домой вернулись 60 военнослужащих и 16 гражданских. Во время шестого обмена 21 апреля из плена освободили еще 19 украинцев. 10 из них – военные. Тогда в первый раз привезли раненых пленных.
- Следующий, 7 обмен, произошел 28 апреля. Домой удалось вернуть 45 человек, из них 13 офицеров и 20 солдат. 5 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.
- Восьмой официальный обмен состоялся 30 апреля. Украине удалось забрать 7 украинских военных и 7 гражданских. Одна из военных женщин находится на 5-м месяце беременности.
- Последний, девятый обмен, произошел сегодня – 6 мая.
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