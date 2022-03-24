Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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В результате обмена освобождены 29 украинцев

По ее словам, 10 украинских военнослужащих удалось освободить в обмен на 10 захваченных в плен оккупантов.

Кроме того, Украина отпустила 11 гражданских российских моряков, подобранных с затопленного судна вблизи Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного корабля "Сапфир". Их оккупанты взяли в плен, когда они пытались спасти наших военных на Змеином.

По условиям обмена судно также будет возвращено Украине. Правда, его отправят в порт в Турцию.

Ранее Украина опровергла информацию о якобы двух проведенных обменах, которая распространяется пропагандистскими СМИ.

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