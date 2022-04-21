Об этом сообщила вице-премьер -министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что из 10 военных двое – офицеры.

Ранее Мы готовы к любому формату обмена наших людей в Мариуполе на русском – Зеленский

Среди освобожденных есть раненые

На этот раз среди освобожденных раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

– подчеркнула Верещук.

Вицепремьер поблагодарила президента Зеленского за вовлеченность в процесс.

Предыдущий обмен пленниками состоялся два дня назад

Отметим, что пятый обмен пленными состоялся 19 апреля. Домой удалось вернуть 76 человек. 60 из них – военные, остальные – гражданские. Еще один обмен был проведен 14 апреля, тогда Украина вернула 30 своих граждан.

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