Это уже 5-ый официальный обмен пленными между Украиной и Россией. Благодаря этому домой возвращаются 60 военных и 16 гражданских.

Заметьте В российском плену находятся около 700 украинских военных, – Верещук

Среди возвращенных – офицеры

О проведении очередного обмена сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук. Среди 60 освобожденных военных есть офицеры.

Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек,

– сообщила Верещук.

Напомним, что во время предыдущего обмена пленными 14 апреля, домой вернули 30 украинцев.

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