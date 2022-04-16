Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, среди гражданских в российском плену более 500 человек – женщины, передает 24 канал.

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Обменивать военных на гражданских нельзя

Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией, мы не будем нарушать гуманитарное право. Мы требуем отпустить без условий наших гражданских людей,

– сказала Верещук.

Она добавила, что по количеству пленных у нас примерный паритет: у нас около 700 военнопленных России, и у них также около 700 наших защитников Украины.

Также Верещук рассказала, что россияне совсем не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными. Главная цель наших украинцев в плену – выжить. Кроме этого, россияне обменивают пленных выборочно, несмотря на представленные украинской стороной списки. Поэтому она призывает родных, ожидающих своих членов семьи из плена, набраться терпения.

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