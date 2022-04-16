Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, серед цивільних у російському полоні понад 500 людей – жінки, передає 24 канал.

До теми В районі селища Посад-Покровське вдалося обміняти 4 полонених окупантів на 5 захисників

Обмінювати військових на цивільних не можна

Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією, ми не будемо порушувати гуманітарне право. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей,

– сказала Верещук.

Вона додала, що стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 військовополонених Росії, та у них також близько 700 наших захисників України.

Також Верещук розповіла, що росіяни зовсім не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Головна мета наших українців в полоні – вижити. Окрім цього, росіяни обмінюють полонених вибірково, не зважаючи на подані українською стороною списки. Тому вона закликає рідних, які чекають своїх членів сім'ї з полону, набратись терпіння.

З полону окупантів звільнили 5 військовослужбовців: дивіться відео